O médio argentino, que estava em risco disciplinar e acabou preventivamente suspenso por um jogo, recorreu ao X para deixar uma mensagem dura dirigida à UEFA, na sequência da rejeição do recurso que visava a sua utilização no encontro desta noite frente aos madrilenos.

"Dar um murro sem bola pode-se, vê-se e sanção nenhuma. Castigar sem provas pode-se, vê-se. Já nem tentam esconder com o Real. Dão vergonha", escreveu o camisola 25 dos encarnados.

Prestianni foi suspenso depois de ter sido acusado por Vinícius Júnior de ter proferido um insulto racista durante o jogo da primeira mão, disputado no Estádio da Luz. O encontro terminou com a vitória do Real Madrid por 1-0, graças a um golo do internacional brasileiro, aos 50 minutos.

Apesar de a conta utilizada pelo jogador não estar verificada na plataforma, esta é seguida pela página oficial do Benfica no X.