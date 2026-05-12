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Nos Jogos Olímpicos, uma medalha de ouro conquistada por um atleta da Equipa Portugal “vale” 50 mil euros, 30 mil, quando o atleta olímpico coloca a prata ao peito, e 20 mil, caso suba ao terceiro lugar do pódio e conquiste o bronze.

Estes são os valores em vigoraram nos JO Paris2024. Agora que o país e os atletas entraram num novo ciclo olímpico, a pensar nos Jogos Olímpicos de Los Angeles, Estados Unidos da América, em 2028, a direção do Comité Olímpico de Portugal, presidida por Fernando Gomes, entende que o tema merece uma nova avaliação por parte do executivo português e já fez chegar às entidades competentes um pedido.

“Fizemos chegar às entidades governativas uma proposta no sentido de melhorar e reforçar os valores que estão atribuídos”, confessou Fernando Gomes, à margem da parceria assinada entre o COP e a Repsol, protocolo que abrange o apoio aos atletas da Equipa Portugal tendo em vista a preparação para os JO Los Angeles 2028.

Fernando Gomes entende que “a valorização daquilo que o atleta representa e daquilo que transmite do ponto de vista da imagem do próprio país, daquilo que é o esforço que desenvolve nos campeonatos do mundo, nos campeonatos de Europa e nos Jogos Olímpicos, merecerá um recurso muito mais significativo”, evidenciou.

Adiantando que o processo decorre em “estreita colaboração com a Comissão dos Atletas Olímpicos e com o seu Presidente, Emanuel Silva”, o responsável máximo do COP espera que “haja essa análise das entidades governativas e que haja esse reconhecimento acrescido dos esforços do atleta”, finalizou.

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