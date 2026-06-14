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O Presidente da República, António José Seguro, felicitou os canoístas portugueses pelos resultados alcançados nos Campeonatos da Europa de Canoagem e Paracanoagem, que decorreram em Montemor-o-Velho, sublinhando o prestígio conquistado por Portugal numa das mais importantes competições internacionais da modalidade.

Numa mensagem divulgada pela Presidência da República, o Chefe de Estado destacou as prestações de vários atletas portugueses, começando por Norberto Mourão, que conquistou a medalha de ouro na prova de VL2 200 metros, e de Messias Baptista, vencedor da medalha de prata em K1 200 metros.

António José Seguro reservou ainda uma referência especial para Fernando Pimenta, que voltou a brilhar ao conquistar duas medalhas: ouro em K1 5000 metros e bronze em K1 1000 metros.

"Uma palavra especial para Fernando Pimenta, que conquistou duas medalhas, ouro em K1 5000 metros e bronze em K1 1000 metros, acrescentando mais um notável resultado ao seu percurso internacional de elevado nível", refere a nota da Presidência.

O Presidente da República aproveitou também para assinalar o esforço realizado na recuperação do Centro de Alto Rendimento de Montemor-o-Velho, que tinha sido parcialmente afetado pelo recente comboio de tempestades que atingiu o país.

Segundo o Presidente, a rápida intervenção permitiu que a infraestrutura estivesse pronta para acolher a competição em excelentes condições, demonstrando a capacidade de cooperação entre as várias entidades envolvidas.

O Chefe de Estado destacou o trabalho desenvolvido pela Federação Portuguesa de Canoagem, pela Câmara Municipal de Montemor-o-Velho e pelas restantes entidades públicas e privadas que contribuíram para a recuperação do centro e para o sucesso organizativo da prova.

Na mensagem, foram ainda saudados treinadores, clubes, voluntários e toda a comitiva portuguesa, cujo contributo foi considerado decisivo para os resultados alcançados e para a organização do evento.

"Aos atletas medalhados e a toda a estrutura envolvida são endereçados os mais calorosos parabéns, com votos de continuação dos maiores sucessos desportivos", conclui a nota da Presidência da República.

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