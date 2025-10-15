Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Agora, é nosso desejo, nosso Liga, nosso sociedades desportivas, que seja banida a pirotecnia e estamos totalmente disponíveis para, em conjunto, com as forças de segurança, encontrarmos e encetarmos os caminhos que forem necessários para que tal aconteça", afirmou o dirigente, citado pela Lusa.

O presidente da Liga, que já passou por várias funções na instituição ao longo de mais de 30 anos de trabalho, recordou que, enquanto delegado, havia jogos em que "parecia uma coutada".

Apesar de reconhecer que atualmente a situação está "muito melhor", Reinaldo Teixeira lembrou que "cerca de 65% das multas pagas por clubes da Liga são devido ao mau comportamento dos adeptos, e isso inclui o uso de pirotecnia".

Para o presidente do organismo que tutela o futebol profissional, a ausência de pirotecnia "valoriza a competição, valoriza a modalidade e contribui para se conseguirem mais adeptos no estádio e mais investidores".

O dirigente afirmou ainda que o futebol "não é mais do que um momento de diversão" entre jogadores e adeptos e que "os jogadores no final do jogo estão todos abraçados" e os adeptos "têm que ser capazes" de puxar pela sua equipa, mas no final respeitarem quem venceu e quem perdeu.

Reinaldo Teixeira defendeu também uma atitude de empatia em relação aos árbitros: "Em todos os jogos que vimos, quantos falhanços têm os jogadores? Qual é a atitude do dirigente? Animar para não repetirem. Porque estava confiante do que fiz, foi inadvertido, falhei. Se eu tiver este comportamento para a arbitragem estou a valorizar o futebol."

O presidente da LPFP recordou ainda que o comportamento no túnel "mudou muito nas últimas três décadas" e agradeceu o papel da PSP e da GNR nesse processo.

Reinaldo Teixeira falava no último dia da terceira edição do S4Congresso (Safety, Security, Service, Sports Events), um congresso internacional organizado pela Autoridade de Prevenção e Combate à Violência no Desporto (APCVD), que decorreu em Viseu, sob o lema “Rumo a eventos desportivos mais seguros e acolhedores”.

