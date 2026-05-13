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O ciclista da Figueira da Foz, de 24 anos, protagonizou uma exibição de grande resistência numa jornada marcada por condições meteorológicas extremas. Sob chuva intensa e granizo, o corredor da Bahrain Victorious integrou a fuga do dia e resistiu à seleção imposta na principal dificuldade da etapa, a Montagna Grande di Viggiano (6,6 km a 9,2%). No topo, apenas Eulálio e Igor Arrieta, da UAE Team Emirates, se mantiveram na frente da corrida.

Os quilómetros finais foram caóticos. Arrieta caiu a cerca de 12 quilómetros da meta e, pouco depois, também Eulálio foi ao chão, a 6,5 quilómetros do fim, perdendo a hipótese de discutir a vitória isolada. Já dentro dos últimos dois quilómetros, o espanhol saiu momentaneamente do percurso, deixando o português isolado na frente, mas ainda recuperou a tempo de vencer ao sprint. Eulálio cruzou a meta na segunda posição, resultado suficiente para subir ao topo da geral.

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