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A equipa portuguesa mostrou-se superior durante grande parte do encontro e chegou ao intervalo em vantagem, graças a um golo de Francisco Trincão, aos 37 minutos, após uma jogada coletiva iniciada no meio-campo. No início da segunda parte, João Félix ampliou a vantagem, aos 59 minutos, concluindo uma boa combinação ofensiva pela esquerda.

Portugal controlou o ritmo do jogo, mantendo maior posse de bola e criando mais ocasiões de perigo, perante uma seleção norte-americana que teve dificuldades em contrariar a organização defensiva lusa. Os Estados Unidos ainda tentaram responder nos últimos minutos, mas sem conseguirem criar oportunidades claras de golo.

O encontro foi disputado perante cerca de 70 mil espectadores e serviu para o selecionador Roberto Martínez testar várias opções, quer no ‘onze’ inicial quer ao longo da segunda parte, com diversas substituições.

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