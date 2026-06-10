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Portugal inaugurou o marcador aos 23 minutos, com um golo de Pedro Neto.

Akor Adams igualou o resultado pela Nigéria, aos 37 minutos.

Já na segunda parte, aos 75 minutos, Francisco Conceição marcou o segundo golo da equipa das quinas.

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