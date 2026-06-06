A seleção nacional venceu o Chile por duas bolas a uma no Estádio Nacional.
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Gonçalo Guedes marcou aos 58 minutos e Bruno Fernandes aos 75 minutos de jogo, dando vantagem a Portugal.
Já em tempo de compensação, aos 90+2, Lucas Cepeda marcou pelo Chile.
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