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Gonçalo Guedes marcou aos 58 minutos e Bruno Fernandes aos 75 minutos de jogo, dando vantagem a Portugal.

Já em tempo de compensação, aos 90+2, Lucas Cepeda marcou pelo Chile.

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