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A Federação Portuguesa de Futebol escolheu "É Tuga ou Nada" como a música oficial de apoio à Seleção Nacional no Campeonato do Mundo de 2026. O tema reúne cinco nomes do hip-hop nacional — Sam The Kid, Bispo, Gson, Papillon e Sir Scratch — e foi lançado em maio como o hino que acompanha a campanha portuguesa na competição.

A canção pretende mobilizar os adeptos e reforçar o espírito de união em torno da equipa das quinas durante o torneio, assumindo-se como a principal banda sonora da participação portuguesa no Mundial.

Mas o universo musical de apoio à seleção não se esgota na canção oficial, já que têm surgido várias músicas inspiradas pela presença de Portugal na prova. Entre elas destaca-se "Vem Mundial, a Taça é Nossa", uma adaptação inspirada na clássica "Canção de Engate", de António Variações. O tema ganhou popularidade nas redes sociais e tem sido apontado por muitos adeptos como um dos hinos não oficiais da seleção.

Outro dos temas lançados para assinalar o Mundial é "Portugal Alé", da autoria de Mastiksoul, uma música criada para acompanhar os adeptos portugueses durante a competição.

Também os Karetus se associaram ao entusiasmo em torno da participação portuguesa no Mundial, lançando um tema de apoio à Seleção, "Cantar por Portugal", com os Camponeses de Pias, Galandum Galundaina, Luís Guerreiro e Joana Almeida, que rapidamente ganhou destaque nas plataformas digitais entre os adeptos.

Outro dos nomes que se juntou à festa foi David Antunes & The Midnight Band, que apresentou igualmente uma música dedicada ao apoio da equipa nacional durante a competição, "Este Ano a Taça é Nossa", reforçando a mobilização dos adeptos portugueses.

Também Filipe Pinto, vencedor do programa Ídolos, lançou a música "Portugal é a nossa vez", com a participação de João Pequeno.

Nas plataformas digitais e no YouTube podem ainda ser encontradas outras produções independentes, como "Portugal de Pé", criada com recurso a Inteligência Artificial, e "É Desta", que reforçam o apoio à Seleção Nacional e refletem o entusiasmo gerado pela participação portuguesa no Mundial de 2026.

E nos anos anteriores?

Sempre que Portugal entra em campo num Campeonato do Mundo, o apoio dos adeptos faz-se ouvir dentro e fora dos estádios. Entre cachecóis, bandeiras e cânticos, a música tem desempenhado um papel importante na criação de um ambiente de entusiasmo em torno da Seleção Nacional.

Em 2022, no Mundial do Qatar, a Federação recuperou um dos temas mais emblemáticos da história do futebol português: "Vamos Lá Cambada". A canção, originalmente criada por Herman José e Carlos Paião para acompanhar a participação portuguesa no Mundial de 1986, voltou a ganhar protagonismo através de uma nova versão lançada para apoiar a equipa nacional.

Já no Mundial de 2018, na Rússia, a música oficial esteve a cargo de Shawn Mendes. O cantor luso-canadiano apresentou uma versão especial de "In My Blood", adaptada para a campanha da Seleção Nacional e interpretada parcialmente em português.

No Mundial de 2014, disputado no Brasil, o hino oficial, "Vai Portugal", foi interpretado por Kika.

Ao longo dos anos, os estilos musicais foram mudando. Da música ligeira dos anos 80 ao hip-hop contemporâneo, passando pela pop internacional, os hinos de apoio à Seleção Nacional refletem não apenas a evolução da música, mas também a forma como os portugueses vivem o futebol. O sucesso da música ficará inevitavelmente ligado ao percurso da Seleção, mas uma coisa parece certa: em cada Mundial, Portugal encontra sempre uma canção para alimentar o sonho.

Esta quarta-feira, Portugal entra em campo no Mundial. O encontro com a República Democrática do Congo está marcado para as 12h00 locais (18h00 em Portugal continental), no Estádio NRG, em Houston, com arbitragem do catariano Abdulrahman Al Jassim. Depois, a a 23 de junho, Portugal defronta o Uzbequistão.

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