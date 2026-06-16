Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A equipa das quinas treina durante a manhã em Palm Beach, na Florida, numa sessão agendada para as 10h00 locais (15h00 em Lisboa), com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social. Na véspera, o defesa-central Rúben Dias voltou a trabalhar de forma condicionada e à parte do grupo, situação que coloca em risco a sua utilização no encontro inaugural frente à formação africana.

Após a sessão de trabalho, a comitiva lusa parte para Houston às 14h30 locais (19h30 em Lisboa). Já no Texas, no NRG Stadium, o selecionador Roberto Martínez e um jogador ainda a designar farão a antevisão do encontro em conferência de imprensa, marcada para as 18h45 (0h45 em Lisboa).

O jogo entre Portugal e a República Democrática do Congo está agendado para quarta-feira, às 12h00 locais (18h00 em Portugal continental), em Houston, com arbitragem do qatari Abdulrahman Al Jassim.

Depois da estreia, Portugal volta a atuar em Houston no dia 23 de junho, frente ao estreante Uzbequistão, novamente às 12h00 locais (18h00). A fase de grupos encerra a 27 de junho, com o embate diante da Colômbia, em Miami, às 19h30 locais (00h30 de 28 de junho em Lisboa).

O Mundial 2026, o primeiro da história a contar com 48 seleções, decorre até 19 de julho, com jogos repartidos pelos Estados Unidos, México e Canadá.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.