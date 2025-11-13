Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No onze inicial, Roberto Martínez, treinador da seleção das quinas, não pode contar com o castigado Bruno Fernandes nem com os lesionados Nuno Mendes e Pedro Neto, revela a A Bola.

Do lado da Irlanda o plantel é composto por: Kelleher; Coleman, Collins, O'Shea, O'Brien e Scales; Azaz, Jack Taylor e Cullen; Ogbene e Parrott.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo, Cristiano Ronaldo mostrou-se confiante e motivado para fechar a fase de apuramento com chave de ouro.

“Estou muito feliz, estou a viver um momento bom, na era Martínez. Estamos bem. Amanhã podemos fechar uma qualificação muito boa, na minha maneira de ver, e estamos muito positivos em relação a isso”, afirmou o capitão da Seleção Nacional.

Questionado sobre a possibilidade de atingir o golo mil na final do Mundial e terminar a carreira como campeão, o avançado reagiu com humor:

“Andas a ver muitos filmes, isso era demasiado perfeito. Voltando à realidade, todos esses dados deixam-me feliz. Uma seleção nunca depende de um só jogador, mas são dados interessantes e bons. Quero jogar este próximo Mundial, se não não estava aqui. Mas passo a passo. Se esses números se concretizassem, acabava a carreira em grande.”

Já Roberto Martínez, selecionador nacional, alertou para as dificuldades esperadas frente à Irlanda e para um adversário diferente do que defrontou em Lisboa. “Espero um jogo tal como aconteceu em Lisboa, mas acho que amanhã vamos ver um outro lado da Irlanda — uma equipa que pode criar mais perigo com bola e estar mais presente no último terço do terreno de jogo”, afirmou o técnico espanhol.