Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Portugal estreou-se hoje na fase final do Campeonato do Mundo de Futebol, em Houston, Texas, nos Estados Unidos da América (EUA) frente à República Democrática do Congo (RD Congo).

A seleção orientada por Roberto Martínez foi a primeira a marcar, aos seis minutos, por João Neves. No final da primeira parte, a seleção do RD Congo empatou no último lance, por parte de Yoane Wissa.

Na segunda parte, Portugal começou logo com mudanças, com a entrada de Francisco Conceição. Mesmo assim, a partida manteve-se empatada até ao final.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.