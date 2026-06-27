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As contas do grupo H ficaram fechadas ontem, com Cabo-Verde a conseguir um apuramento histórico depois de um empate sem golos frente ao Uruguai. Espanha passou à fase a eliminar em primeiro lugar do grupo, com sete pontos, e Cabo Verde ficou na segunda posição com três pontos. O Uruguai e a Arábia Saudita foram eliminados.

Com estes resultados, também a Inglaterra, o Gana, o Egipto e o Paraguai passam à fase do mata-mata sem jogar. Além destes países e de Portugal, estão nos 16 avos-de-final: México, África do Sul, Suíça, Canadá, Bósnia-Herzegovina, Brasil, Marrocos, Estados Unidos, Austrália, Alemanha, Costa do Marfim, Equador, Países Baixos, Japão, Suécia, França, Noruega, Argentina e Colômbia.

No lado dos eliminados estão ainda a República Checa, o Qatar, o Haiti, a Turquia, a Tunísia, o Iraque, o Panamá e os estreantes Curaçau e Jordânia.

Portugal cumpre esta noite o último jogo da fase de grupos. Vai defrontar a Colômbia, numa partida com início marcado para as 00h30.

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