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Em Dallas, o clássico ibérico transforma-se num espelho do futebol mundial, de um lado, Cristiano Ronaldo, 41 anos, símbolo de uma era irrepetível; do outro, Lamine Yamal, 18 anos, o rosto de um futuro que já chegou. Portugal e Espanha jogam hoje mais do que um lugar na próxima fase do Mundial, jogam um possível momento de passagem de testemunho entre gerações, num duelo que pode ficar gravado na história do torneio.

Para Christian Karembeu, antigo internacional francês e campeão do mundo em 1998, este duelo representa "um daqueles momentos raros em que o futebol deixa claro que está a mudar de ciclo".

"Temos de um lado um jogador que construiu uma carreira absolutamente excecional e, do outro, um talento que está apenas a começar, mas já com impacto de topo”, afirma Karembeu ao 24notícias, salientando que "Cristiano simboliza uma geração que dominou o futebol mundial durante quase duas décadas." e que "Yamal representa o futuro imediato".

O ex-médio francês enquadra este jogo como parte de uma transição mais ampla no futebol internacional. "Estamos a assistir ao aproximar do fim de uma era. Lionel Messi poderá também estar a disputar o seu último Mundial. Estes jogadores marcaram uma época. Agora surgem outros que vão liderar o futebol nos próximos anos, e o Yamal é claramente um deles", diz.

"Temos de um lado um jogador que construiu uma carreira absolutamente excecional e, do outro, um talento que está apenas a começar, mas já com impacto de topo" Karembeu

Segundo Karembeu, o Portugal–Espanha pode simbolizar uma verdadeira passagem de testemunho. "Não é comum ver, num jogo desta dimensão, o passado e o futuro do futebol frente a frente de forma tão evidente. É isso que torna este duelo especial", refere.

UEFA EURO 2024 final - Spain vs England créditos: Lusa

Sobre o papel de Cristiano Ronaldo neste Mundial e, em particular, num jogo a eliminar como o de hoje, o antigo internacional francês destaca a importância do capitão português. "O Cristiano já não precisa de fazer tudo sozinho. A sua grande força está hoje na inteligência, na experiência e na capacidade de decidir nos momentos-chave. Muitos criticam-no, mas ele mostra sempre que está lá. A sua mentalidade pode resolver um jogo deste nível", afirma, sublinhando ainda o impacto do avançado na seleção nacional.

"Ele continua a ser uma referência absoluta. A presença dele dá confiança aos colegas e respeito aos adversários. Em jogos a eliminar, isso pode ser decisivo", diz.

Do lado espanhol, diz o ex-jogador francês, Lamine Yamal oferece um perfil distinto do de Ronaldo. "O Yamal traz irreverência, velocidade e uma enorme capacidade de desequilíbrio. É um jogador que arrisca, que procura o um contra um e que joga sem medo, apesar da idade", salienta

A comparação entre ambos, para Karembeu, resume o contraste entre gerações. "Enquanto o Cristiano é eficácia, liderança e sentido de oportunidade, o Yamal é criatividade, energia e imprevisibilidade. A Espanha ganha muito com essa frescura", revelou o francês.

Independentemente do resultado, o antigo campeão do mundo acredita que o jogo de Dallas ficará marcado pela carga simbólica. "Este Portugal–Espanha é mais do que um jogo do Mundial. É um retrato claro da mudança geracional no futebol", conclui.

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