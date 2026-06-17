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A equipa qualificou-se com autoridade e entra na competição com estatuto de candidata, mas também com um debate interno antigo: até onde pode ir Portugal com um modelo ainda muito dependente da gestão do capitão Cristiano Ronaldo?

O ex-internacional brasileiro Cafu, campeão do mundo em 1994 e 2002, analisou o perfil da equipa numa antevisão ao torneio, sublinhando a qualidade global, mas também os riscos estruturais.

"Portugal tem um dos meios-campos mais completos do Mundial. Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Vitinha dão controlo, criatividade e ritmo. Isso é nível de campeão", afirmou ao 24notícias, alertando para fragilidades que podem pesar em fases decisivas:

"O problema não é talento, é equilíbrio. Às vezes Portugal alonga-se demasiado no ataque e deixa espaço nas transições defensivas. Em jogos a eliminar, isso decide títulos", revela.

Pontos fortes: meio-campo de elite e profundidade ofensiva

A maioria dos analistas internacionais converge na mesma ideia. "O maior trunfo de Portugal está no setor intermédio. A capacidade de circulação de bola, pressão pós-perda e variação tática permite à equipa controlar jogos contra qualquer adversário", diz.

Também o setor ofensivo apresenta várias soluções, com jogadores capazes de decidir em contextos diferentes, desde a profundidade de Rafael Leão até à experiência de Cristiano Ronaldo, que entra no torneio como o jogador mais velho de campo e ainda uma referência goleadora.

No plano defensivo, Rúben Dias e Diogo Costa "garantem estabilidade e consistência", dois elementos considerados essenciais em fases de eliminação direta.

Pontos fracos: transições e o “caso Ronaldo”

Apesar da qualidade, persistem dúvidas sobre dois aspetos. "A gestão da transição defensiva e o papel de Cristiano Ronaldo no onze inicial", afirma Cafú.

"O modelo de Martínez é altamente dependente de posse e construção curta, o que pode expor a equipa quando perde a bola em zonas avançadas. Quanto a Ronaldo, ele continua a ser decisivo, mas Portugal precisa de saber quando acelerar sem ele e quando o usar como arma final. Esse equilíbrio pode definir o Mundial", afirma.

Ainda assim, o ex-internacional brasileiro coloca a turma das quinas no lote de favoritos. "Hoje, vejo quatro seleções ligeiramente acima das outras: Espanha, França, Argentina e Portugal. Todas têm estilos diferentes, mas todas têm profundidade e jogadores capazes de decidir jogos sozinhos", conclui.

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