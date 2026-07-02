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Portugal chega à fase a eliminar depois de terminar o Grupo K no segundo lugar, com cinco pontos, fruto dos empates frente à República Democrática do Congo (1-1) e à Colômbia (0-0) e da goleada ao Uzbequistão (5-0). Já a Croácia foi segunda classificada do Grupo L, depois de uma derrota inicial com a Inglaterra (4-2) e de vitórias sobre o Panamá (1-0) e o Gana (2-1), numa seleção orientada por Carlos Queiroz.

O selecionador nacional, Roberto Martínez, tem todo o plantel disponível e deverá introduzir pelo menos uma alteração em relação ao último jogo, com o regresso expectável de João Neves ao onze inicial, possivelmente no lugar de Rúben Neves. Bernardo Silva também surge como hipótese para regressar à equipa titular.

O histórico entre as duas seleções é favorável a Portugal, com sete vitórias, dois empates e apenas uma derrota, embora este seja o primeiro confronto entre portugueses e croatas numa fase final de um Campeonato do Mundo. A partida será arbitrada pelo norueguês Espen Eskas e poderá ser condicionada por avisos de tempestade previstos para a hora do jogo, num estádio totalmente aberto.

Caso elimine a Croácia, vice-campeã mundial em 2018 e terceira classificada em 2022, Portugal defrontará nos oitavos de final a Espanha ou a Áustria, seleções que também se encontram hoje. O Mundial2026, o primeiro com 48 seleções, decorre até 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.