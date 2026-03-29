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Na reabertura do mítico Estádio Azteca, México e Portugal empataram a zeros. No primeiro tempo, por parte da equipa orientada por Roberto Martínez, nota para um lançe de perigo criado por Bruno Fernandes e Gonçalo Ramos

Na segunda parte, nada de diferente. Foram sete alterações na seleção portuguesa, mas nada de golos. Aos 67 minutos, a entrada de Paulinho deu origem a vários aplausos por parte dos adeptos da casa. Paulinho, jogador português que atua nos mexicanos do Toluca.

Depois do México, Portugal ainda tem mais um jogo de preparação, desta feita em Atlanta, frente aos EUA. No Mundial de 2026, que vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, Portugal está integrado no Grupo K, juntamente com o Uzbequistão, a Colômbia e um adversário ainda a definir, que vai sair do play-off intercontinental entre República Democrática do Congo e Jamaica.

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