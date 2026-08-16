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A primeira medalha chegou pelas mãos de Fatoumata Diallo, que conquistou o bronze nos 400 metros barreiras. A atleta portuguesa terminou a prova em 53,55 segundos, estabelecendo um novo recorde nacional.

Diallo chegou a estar na segunda posição na fase final da corrida, mas acabou ultrapassada pela britânica Emily Newnham, que ficou com a prata em 53,33 segundos. O título europeu foi conquistado pela eslovaca Emma Zapletalová, com 52,91 segundos. O terceiro lugar de Diallo representou a primeira medalha de Portugal nesta edição dos Europeus.

Pedro Pablo Pichardo aumentou o medalheiro português com uma medalha de prata no triplo salto. O atleta português conseguiu 17,76 metros, naquela que foi a sua melhor marca da temporada, mas não conseguiu superar o italiano Andy Díaz, que venceu a competição com 18,15 metros, novo recorde de Itália.

Pichardo, campeão europeu em Munique, em 2022, repetiu assim a medalha de prata conquistada em Roma, em 2024. Esta foi a terceira medalha do português em Europeus ao ar livre e a segunda de prata.

A terceira medalha portuguesa teve Patrícia Silva como protagonista. A atleta do Sporting conquistou o bronze na final dos 1.500 metros, graças a uma forte recuperação na parte final da corrida.

Patrícia Silva terminou em 4.09,22 minutos, atrás da britânica Georgia Hunter Bell, vencedora com 4.07,78, e da polaca Klaudia Kazimierska, medalha de prata com 4.08,80. A portuguesa entrou na reta final fora dos lugares do pódio, mas conseguiu recuperar posições nos últimos metros e assegurar o terceiro lugar.

Para Patrícia Silva, o resultado representou a primeira medalha individual num Campeonato da Europa de pista ao ar livre. A atleta de 26 anos já tinha conquistado, em 2025, a medalha de bronze nos 800 metros dos Mundiais de pista curta, mas conseguiu agora subir ao pódio numa grande competição ao ar livre.

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