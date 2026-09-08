O FC Porto está de regresso à Champions League, e no primeiro jogo desta temporada na competição, perdeu no Estádio do Dragão contra o Manchester City, por 0-2.
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No Estádio do Dragão, o FC Porto vinha de cinco vitórias consecutivas na I Liga, mas, na estreia da Champions, os dragões perderam contra o Manchester City.
Os golos da equipa inglesa chegaram por parte de Erling Haaland, aos 47 e aos 90+2.
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