Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Depois de estar no Autódromo Internacional do Algarve no final de junho e início de julho, a Porsche Cup C6 Bank está de regresso a Portugal, ao Circuito do Estoril, para mais uma etapa e vai contar com presença especial: António Félix da Costa e Bernardo Sousa.

Félix da Costa e Sousa vão disputar a etapa de Endurance da competição, onde estarão a dividir o mesmo carro. O GP de Cascais da Porsche Cup reune 28 carros da geração Porsche 992 na grelha de partida, num total de 300 quilómetros de corrida.

António Félix da Costa Bernardo Sousa
António Félix da Costa Bernardo Sousa

A partida está marcada para o dia 31 de agosto, pelas 14h, sendo antecedida por um treino classificativo onde a média das voltas dos dois pilotos determinará a posição final na grelha de partida.

António Félix da Costa é campeão de Fórmula E da temporada de 2019/2020, num campeonato onde nas últimas temporadas foi piloto Porsche. O piloto de Cascais também é vencedor das 24 Horas de Le Mans, na classe LMP2, bicampeão do GP de Macau.

Bernardo Sousa, atualmente é piloto da categoria LMGT3 do Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC) pela Ford Proton Competitcion, tendo-se destacado nos ralis a vitória no Campeonato de Portugal de Ralis de 2010 e várias participações no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), na categoria PWRC e SWRC.