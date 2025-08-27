Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Depois de estar no Autódromo Internacional do Algarve no final de junho e início de julho, a Porsche Cup C6 Bank está de regresso a Portugal, ao Circuito do Estoril, para mais uma etapa e vai contar com presença especial: António Félix da Costa e Bernardo Sousa.

Félix da Costa e Sousa vão disputar a etapa de Endurance da competição, onde estarão a dividir o mesmo carro. O GP de Cascais da Porsche Cup reune 28 carros da geração Porsche 992 na grelha de partida, num total de 300 quilómetros de corrida.

António Félix da Costa Bernardo Sousa

A partida está marcada para o dia 31 de agosto, pelas 14h, sendo antecedida por um treino classificativo onde a média das voltas dos dois pilotos determinará a posição final na grelha de partida.

António Félix da Costa é campeão de Fórmula E da temporada de 2019/2020, num campeonato onde nas últimas temporadas foi piloto Porsche. O piloto de Cascais também é vencedor das 24 Horas de Le Mans, na classe LMP2, bicampeão do GP de Macau.

Bernardo Sousa, atualmente é piloto da categoria LMGT3 do Campeonato do Mundo de Resistência (FIA WEC) pela Ford Proton Competitcion, tendo-se destacado nos ralis a vitória no Campeonato de Portugal de Ralis de 2010 e várias participações no Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), na categoria PWRC e SWRC.