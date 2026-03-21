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Tadej Pogačar venceu pela primeira vez a Milão-San Remo, uma das corridas mais importantes do ciclismo mundial. A prova, conhecida como “Classicissima”, é a mais longa do calendário e uma das cinco grandes clássicas (Monumentos), sendo famosa pelo seu final imprevisível após quase 300 quilómetros de corrida.

A chegada acontece na Via Roma, a avenida principal da cidade de San Remo, onde tradicionalmente se decide o vencedor ao sprint ou em pequenos grupos, depois da última subida do dia, o Poggio.

Na edição de 2026, a corrida voltou a seguir o seu padrão habitual, com uma fuga na frente e o pelotão a controlar durante grande parte do percurso. A prova arrancou em Pavia e contou com 298 quilómetros, com os favoritos a guardarem forças para a parte final, que inclui as subidas dos Capi, da Cipressa e do Poggio.

No entanto, antes da Cipressa, uma queda envolvendo vários corredores, entre eles Pogačar e Wout van Aert, mudou o rumo da corrida. O esloveno conseguiu regressar rapidamente ao grupo principal, enquanto Van Aert perdeu mais tempo e teve de perseguir.

Apesar das dificuldades, Pogačar manteve-se na luta e acabou por discutir a vitória com Tom Pidcock na Via Roma, onde foi mais forte. Van Aert recuperou posições e terminou em terceiro, completando o pódio.

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