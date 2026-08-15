Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O atleta português alcançou os 17,76 metros no primeiro salto, mas acabou ultrapassado pelo italiano Díaz Hernández, que chegou aos 18,15 metros.

Pedro Pichardo terminou assim a competição no segundo lugar, garantindo mais uma medalha de prata para o seu palmarés e somando mais um pódio aos nove que já tinha conquistado.

De acordo com a Federação Portuguesa de Atletismo, "o resultado repete o registo alcançado em Roma’2024, quando o português ficou atrás do espanhol Jordan Díaz, ausente desta edição".

É ainda referido que", eom esta prata, Pichardo soma mais uma medalha de peso ao currículo, que já inclui dois títulos mundiais (Eugene’2022 e Tóquio’2025) e a prata olímpica de Paris’2024, confirmando-se entre os melhores triplistas da história recente. Com este ‘metal’, Pedro Pablo Pichardo cola-se a Rui Silva com o estatuto de quarto português com mais medalhas em grandes campeonatos (Jogos Olímpicos, Europeus e Mundiais – indoor e outdoor), com 10".

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.