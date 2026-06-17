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Joaquim e Isabel Silva foram convidados pela FPF para acompanhar a estreia da equipa das quinas no Grupo K, estando em solo norte-americano a convite do organismo federativo. O casal foi recebido na terça-feira pelo presidente da FPF, Pedro Proença, num momento que contou também com a presença da ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes, e do embaixador de Portugal nos Estados Unidos, Francisco Duarte Lopes.

De acordo com a FPF, os pais do antigo internacional português irão assistir ao encontro desta quarta-feira, marcado para as 12h00 locais (18h00 em Portugal continental), num gesto simbólico de homenagem ao jogador e ao seu irmão, André Silva.

Diogo Jota, que tinha 28 anos e representava o Liverpool, e o irmão André Silva, jogador do Penafiel, morreram num acidente de viação ocorrido a 3 de julho de 2025, na A52, em Cernadilla, na província espanhola de Zamora.

Portugal integra o Grupo K do Mundial 2026 e, depois do jogo de estreia, defronta o Uzbequistão em Houston e a Colômbia em Miami, antes de fechar a fase de grupos.

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