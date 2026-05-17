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“O Sport Lisboa e Benfica informa que o capitão Nicolás Otamendi entende ter chegado ao fim o seu ciclo no clube, depois de seis épocas em que honrou a nossa camisola e a nossa braçadeira até à última gota de suor”, refere a nota divulgada pelas águias.

No mesmo comunicado, o Benfica sublinha o impacto desportivo e humano do defesa-central, destacando que Otamendi foi “exemplo de paixão, dedicação, competência, liderança e profissionalismo”, tendo contribuído de forma decisiva para a conquista de um Campeonato Nacional, uma Taça da Liga e duas Supertaças.

“Para lá dos troféus, tocou e encheu de orgulho e gratidão o coração dos benfiquistas, pelo que fará para sempre parte da nossa família e esta será sempre a sua casa”, acrescenta o clube, que termina com uma mensagem de despedida ao jogador: “O Sport Lisboa e Benfica deseja-lhe todas as felicidades para o futuro. Obrigado, capitão!”

Otamendi chegou à Luz na temporada 2020/21, proveniente do Manchester City, numa transferência associada à saída de Rúben Dias para o clube inglês. Em seis épocas no Benfica, foi quase sempre titular e assumiu, nas últimas temporadas, o estatuto de capitão, despedindo-se do clube aos 38 anos.

Foi como jogador do Benfica que o defesa conquistou, em 2022, o Campeonato do Mundo pela Argentina, no Qatar, o título mais marcante de uma carreira em que também representou o FC Porto, entre 2010/11 e 2013/14, depois de se destacar no Vélez Sarsfield.

Antes de chegar à Luz, o internacional argentino passou ainda pelo Atlético Mineiro e pelo Valência, além do percurso de cinco épocas no Manchester City. Tudo indica que Otamendi será novamente chamado por Lionel Scaloni para o Mundial de 2026 e, após essa competição, poderá regressar à Argentina para representar o River Plate.

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