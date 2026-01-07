Pietuszewski assinou contrato válido por três temporadas, uma vez que ainda não atingiu a maioridade. O extremo chegou a Portugal e realizou os exames médicos de rotina antes de ser oficialmente apresentado pelo clube.

O jovem internacional sub-21 pela Polónia chega ao Dragão depois de várias semanas de negociações entre FC Porto e Jagiellonia, num negócio avaliado em cerca de 10 milhões de euros, que poderá sofrer variações finais consoante cláusulas e objectivos pactuados entre os clubes.

Pietuszewski integrou já a comitiva portista no estágio que o FC Porto está a realizar no Algarve, onde a equipa prepara os próximos desafios da época. O clube acredita que o extremo pode acrescentar profundidade e criatividade à linha ofensiva orientada pelo treinador Francesco Farioli, podendo ser uma opção tanto no imediato como no futuro.

A contratação de Pietuszewski reflete também a aposta contínua dos dragões em talentos emergentes no mercado europeu, como aconteceu já este ano com Froholdt.