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A crença de que "Os Simpsons" conseguem prever o futuro tornou-se, ao longo dos anos, parte da cultura popular.

A série foi várias vezes apontada como tendo antecipado acontecimentos como a eleição de Donald Trump para a Presidência dos Estados Unidos, a censura da estátua David, de Michelangelo, a aquisição da 21st Century Fox pela Disney e o escândalo de corrupção que abalou a FIFA em 2015.

Também circularam publicações virais que alegavam que a série tinha alertado os espectadores para o caso da ilha de Jeffrey Epstein ainda nos anos 2000.

Agora, o tema é outro. Nas redes sociais circulam publicações que garantem que "Os Simpsons" previram a final do Campeonato do Mundo de 2026, num episódio intitulado "The Cartridge Family", exibido em 1997.

No episódio da nona temporada, surge uma cena em que um televisor promove um jogo de futebol para decidir "qual é a maior nação da Terra". O encontro coloca frente a frente México e Portugal.

Muitos utilizadores têm apontado esta cena como mais uma prova de que a série continua a antecipar acontecimentos da vida real.

No entanto, segundo a Euronews, o excerto do episódio é verdadeiro, mas a interpretação que está a ser feita é falsa. A cena original não faz qualquer referência ao ano de 2026 nem ao Campeonato do Mundo da FIFA.

Além disso, esta publicação já tinha circulado durante os Mundiais de 2018 e de 2022. Este ano, voltou a ganhar força pelo México ser um dos países anfitriões do Mundial de 2026 e pela seleção mexicana ter alcançado a fase a eliminar da competição.

Também não existe qualquer referência a Cristiano Ronaldo no episódio, ao contrário do que algumas publicações sugerem. Em 1997, o jogador tinha apenas 12 anos.

Contudo, se a premonição se materializar, no episódio, a partida entre México e Portugal revela-se tão aborrecida que os habitantes de Springfield saem ainda antes do apito final. O vencedor nunca chega a ser revelado.

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