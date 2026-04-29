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Os Emirados, que detêm uma capacidade de produção estimada em cerca de 4,8 milhões de barris por dia, eram considerados um dos pilares técnicos do cartel, funcionando como produtor com margem de ajustamento rápido da oferta. A sua saída, numa análise da corretora XTB, retira à OPEP uma das suas ferramentas mais relevantes na gestão do equilíbrio entre produção e preços.

Até aqui, a lógica do grupo assentava na coordenação entre grandes produtores, sobretudo a liderança da Arábia Saudita, que procura estabilizar o mercado através de cortes ou aumentos de produção. Com a saída dos Emirados, essa capacidade de controlo coletivo fica mais fragilizada e menos previsível.

Nos últimos anos, os Emirados investiram fortemente na expansão da sua capacidade energética, mas vinham criticando as limitações impostas pelas quotas da OPEP, que restringiam a sua produção potencial. Fora do cartel, Abu Dhabi passa a dispor de maior liberdade para alinhar a produção com a capacidade instalada e com as condições de mercado.

Na prática, isto significa que o país poderá ajustar a produção de forma mais agressiva em função da procura e das infraestruturas de exportação, sem estar sujeito a compromissos coletivos que limitavam a sua margem de manobra.

A saída dos Emirados é também interpretada como um sinal de tensão dentro do bloco produtor do Golfo, numa altura em que a OPEP já tinha perdido outros membros nos últimos anos, como o Qatar, o Equador e Angola. No entanto, o impacto desta decisão é considerado muito mais significativo por se tratar de um dos principais produtores da região.

Para analistas, a decisão representa uma fissura relevante na frente coordenada entre os grandes produtores do Golfo, num contexto em que a concorrência de produtores externos, como os Estados Unidos, tem vindo a aumentar.

A decisão surge num momento de elevada tensão no mercado energético, marcado por forte volatilidade dos preços, atualmente acima dos 110 dólares por barril, e por perturbações geopolíticas associadas ao conflito no Irão e à instabilidade no Estreito de Ormuz, uma das principais rotas globais de transporte de petróleo.

Este contexto amplifica o impacto da saída dos Emirados, aumentando a incerteza quanto à capacidade futura de coordenação da oferta global e à resposta do mercado a choques adicionais.

Especialistas admitem que a fragmentação dentro da OPEP pode aumentar a volatilidade dos preços no curto prazo, ao reduzir a capacidade de resposta coordenada a choques de oferta. Ao mesmo tempo, uma eventual maior liberdade de produção dos Emirados poderá, em cenários de normalização, contribuir para aumentar a oferta global.

Esse efeito poderá beneficiar países importadores de energia, nomeadamente na Europa, caso a produção adicional dos Emirados se traduza numa maior disponibilidade de crude no mercado internacional.

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