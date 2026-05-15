O Sporting anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Rodrigo Zalazar, proveniente do Sporting de Braga, numa transferência avaliada em 30 milhões de euros, segundo consta na nota oficial enviada pelos leões à CMVM.

O futebolista assinou um contrato válido por cinco temporadas, até junho de 2031. Zalazar fica, também, blindado com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros.

O Sporting anunciou, ainda, que "o valor do mecanismo de solidariedade devido a clubes terceiros será suportado pela Sporting SAD e pela SC BRAGA SAD em partes iguais".

Além disso, o SC Braga aproveitou para referir, na publicação de despedida a Rodrigo Zalazar, que o "contrato de transferência foi concluído diretamente entre clubes, sem recurso a agentes de futebol e/ou intermediários desportivos", pelo que não existiram, desta forma, serviços de intermediação.