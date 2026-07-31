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A morte de Franco Baresi, uma das maiores figuras da história do AC Milan, continua a provocar uma onda de emoção no mundo do futebol. Entre as muitas homenagens, uma das mais marcantes chegou de Paolo Maldini, companheiro de equipa durante mais de uma década e sucessor da braçadeira de capitão dos rossoneri.

Numa mensagem publicada nas redes sociais, Maldini abriu o coração para se despedir daquele que considera uma referência dentro e fora das quatro linhas.

"Olá, Franco. Hoje sinto-me da mesma forma que me sentia quando, por algum motivo, não podias entrar em campo connosco: o que faremos sem o nosso Capitão?", escreveu nas redes sociais.

O antigo internacional italiano recordou o impacto que Baresi teve na sua carreira e na sua vida, sublinhando os valores que lhe transmitiu ao longo dos anos.

"Ensinaste-me a lutar até ao último suspiro, o que significa ser leal à camisola e o valor de ser um verdadeiro líder. Fizeste-o pelo exemplo, todos os dias: poucas palavras, mas tantas ações", salientou.

A relação entre os dois ultrapassou o futebol. Além de terem formado uma das mais emblemáticas duplas defensivas da história do jogo, partilharam uma fidelidade rara ao mesmo clube, representando exclusivamente o Milan durante toda a carreira.

Maldini lembrou ainda que Baresi esteve ao seu lado desde os primeiros passos na equipa principal. "Protegeste-me quando era um menino, guiaste-me enquanto rapaz e inspiraste-me como homem. Foste o melhor jogador com quem já tive a honra de jogar", disse.

Na parte final da mensagem, deixou palavras de conforto à família do antigo capitão e uma despedida que emocionou os adeptos do Milan: "Sentiremos a tua falta, Capitão. Mas a luz da tua estrela continuará a acompanhar-nos para sempre.".

A homenagem de Paolo Maldini junta-se às inúmeras manifestações de pesar que têm chegado de antigos colegas, clubes e adeptos, que recordam Franco Baresi como uma das maiores lendas do futebol italiano e um símbolo eterno do AC Milan.

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