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Portugal inicia esta quarta-feira a caminhada no Mundial 2026 com um duelo frente à República Democrática do Congo, num encontro que marca a estreia da equipa orientada por Roberto Martínez na competição.

O selecionador nacional já divulgou o onze inicial para a partida, com Cristiano Ronaldo a liderar o ataque português.

A equipa titular escolhida por Roberto Martínez é composta por Diogo Costa na baliza; João Cancelo, Tomás Araújo, Renato Veiga e Nuno Mendes na defesa; Vitinha e João Neves no meio-campo; Bernardo Silva, Pedro Neto e Cristiano Ronaldo nas posições mais ofensivas.

O jogo entre Portugal e a República Democrática do Congo realiza-se esta quarta-feira e será transmitido em direto pela SIC, com início marcado para as 18h00.

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