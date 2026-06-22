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"Lionel Messi é, para mim, o melhor jogador de futebol de todos os tempos! Parabéns, campeão!", afirmou ao jornal alemão Süddeutsche Zeitung Klose, que era o melhor marcador da história do torneio até ao início da edição de 2026.

No primeiro jogo da Argentina, frente à Argélia, Messi marcou três golos e igualou o recorde de Klose, de 16 golos, e, hoje, na segunda partida do Grupo J, marcou os dois tentos da vitória da seleção sul-africana por 2-0 sobre a Áustria, assumindo a liderança isolada na lista de goleadores de todos os tempos.

Numa entrevista dada cinco dias antes à mesma publicação, Klose já suspeitava que o seu recorde seria batido neste Mundial, reagindo hoje à concretização desse facto.

"Está tudo bem. O recorde seria batido mais cedo ou mais tarde, e fico feliz por Messi o ter feito. Sou um grande fã do Messi, sempre fui", disse o ex-avançado, que considera o astro argentino "um génio".

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