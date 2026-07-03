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Esta noite, em Miami, estará uma seleção avaliada em 54,5 milhões de euros contra um único futebolista que recebe cerca de 70 milhões por ano, mais outros 40 em receitas publicitárias. Um país com cerca de 492 mil habitantes frente a uma figura com mais de 600 milhões de seguidores nas redes sociais. Dois universos opostos que se cruzam esta sexta-feira, em Miami, no Mundial 2026, Cabo Verde contra Lionel Messi.

É o tipo de confronto que só a expansão do torneio para 48 seleções tornou possível. No palco do Hard Rock Stadium, e depois de fazer história com o apuramento para a fase a eliminar, os tubarões azuis vão estar a olhar de frente para uma das maiores lendas da história do jogo. E agora a defesa da Cabo Verde que foi tão elogiada na fase de grupos terá pela frente o desafio de travar o jogador que já conquistou oito Bolas de Ouro.

De um lado, um futebolista cuja fortuna estimada ultrapassa mil milhões de euros. Do outro, um país cujo PIB é apenas cerca de cinco vezes esse valor. Messi soma mais de 400 milhões de seguidores no Instagram, sendo que a conta oficial de Cabo Verde anda na casa dos 50 mil. Mas tudo pode mudar de um dia para o outro, como o guarda-redes cabo-verdiano Vozinha pode confirmar, isto depois da exibição frente a Espanha no jogo de abertura, altura em que passou de cerca de 50 mil para 17 milhões de seguidores no Instagram.

Os números, contudo, reforçam a dimensão do choque. Messi já disputou 202 jogos pela seleção argentina, ao passo que Cabo Verde, desde o primeiro jogo oficial em 1978, soma 244 encontros em toda a sua história. O argentino participou em seis Mundiais e venceu um, sendo que os cabo-verdianos marcaram presença em apenas quatro edições da Taça das Nações Africanas (CAN) e nunca tinham chegado a um Campeonato do Mundo.

Apesar de tudo, a qualificação e percurso de Cabo Verde no Mundial 2026 estão a consolidar a seleção como uma das maiores histórias de underdog da competição. A equipa chegou pela primeira vez à fase final e conseguiu ultrapassar a fase de grupos num contexto altamente competitivo.

Os peritos dizem mesmo que Cabo Verde tem sido a seleção que "desafia a hierarquia tradicional do futebol mundial", mantendo uma campanha marcada por organização defensiva sólida, espírito coletivo e capacidade de competir em jogos de alta pressão, com o impacto a ir além do campo. A equipa tornou-se mesmo um fenómeno mediático, com Vozinha como o tal porta estandarte.

Resta agora esperar para ver se Cabo Verde continuará a espantar meio mundo e desta feita Lionel Messi.

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