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Massimo Farioli recorda que o filho sempre viveu o jogo de forma intensa desde muito cedo, com uma ligação quase permanente ao estudo e à observação do futebol. “Ele via todos os jogos, analisava tudo. Não era apenas paixão, era uma curiosidade constante sobre o jogo”, refere ao 24notícias, destacando um interesse que ultrapassava o campo emocional e entrava no domínio da análise e da compreensão estrutural do futebol.

Além dessa ligação ao jogo, o pai do treinador sublinha o impacto da formação académica de Farioli em Filosofia, que, segundo descreve, marcou profundamente a forma como pensa e interpreta o futebol. “Ele não vê apenas jogadores a correr atrás da bola. Ele vê relações, decisões, consequências. Sempre foi assim”, acrescenta.

Massimo Farioli destaca ainda a influência de vários treinadores de referência no desenvolvimento do filho, que serviram como pontos de apoio para a construção da sua identidade técnica. Entre esses nomes, refere figuras como Pep Guardiola, pela organização e domínio posicional, Carlo Ancelotti, pela capacidade de adaptação e leitura emocional dos contextos, e Antonio Conte, pelo rigor competitivo e exigência estrutural.

“Ele não copia ninguém, mas aprende com todos. Sempre teve essa capacidade de observar os grandes treinadores e retirar princípios, não modelos fechados”, explica.

O pai do técnico italiano sublinha também o impacto emocional que a carreira no FC Porto tem tido na família, reconhecendo o peso de um clube com forte identidade competitiva. “O FC Porto é um clube que exige muito, mas também oferece muito. Ele sente isso todos os dias. Para nós, vê-lo ali é motivo de orgulho e de nervosismo ao mesmo tempo”, admite.

Sobre o momento atual, Massimo Farioli prefere a contenção, mas não esconde a satisfação pelo percurso do filho num contexto de elevada exigência competitiva. “Ele trabalhou sempre para chegar a este nível. Ver esse trabalho reconhecido é algo muito especial para qualquer família.”

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