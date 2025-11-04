Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A FIFPro divulgou esta terça-feira o onze do ano e nos onze eleitos e o PSG é o clube mais representado. Além dos internacionais portugueses, Hakimi e Dembélé também estão na lista, juntamente com Donnarumma, ex-guarda redes dos parisienses e agora no Man. City.

Na lista constam ainda os nomes de Van Dijk (Liverpool), Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid), Pedri (Barcelona), Lamine Yamal (Barcelona) e Kylian Mbappé (Real Madrid).

Cristiano Ronaldo e João Neves também se encontravam entre os 26 nomeados para o melhor onze, mas acabaram por não ser escolhidos pelos atletas da FIFPro e dos sindicatos afiliados.

