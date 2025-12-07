Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Lando Norris sagrou-se campeão do mundo de Fórmula 1 ao terminar o Grande Prémio de Abu Dhabi no terceiro lugar, garantindo os pontos necessários para celebrar o primeiro título da carreira.

Max Verstappen venceu a corrida no circuito de Yas Marina e confirmou a excelente segunda metade da temporada, mas não conseguiu evitar que o britânico da McLaren fechasse o ano no topo da classificação.

Oscar Piastri foi segundo em Abu Dhabi e completou o pódio final do campeonato, numa corrida em que a estratégia da McLaren se revelou decisiva. Norris, que precisava apenas de terminar entre os três primeiros, geriu os pneus com cautela, enquanto Piastri prolongou ao máximo a primeira parte da prova antes de parar já depois da 40.ª volta.

Charles Leclerc ainda ameaçou o britânico, mas acabou por perder ritmo na fase decisiva. Lando Norris torna-se assim no 35.º piloto a conquistar o título mundial de Fórmula 1 e no oitavo a fazê-lo ao volante de um carro da McLaren.