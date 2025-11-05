Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Felipe Gomes, vice-presidente para as Modalidades do Benfica da candidatura de João Noronha Lopes, anunciou que Ricardinho vai coordenar o futsal das águias e Jean-Jacques o basquetebol.

"O Benfica não pode desperdiçar as suas referências e mais valia de conhecimento e por esse motivo vamos contar com Ricardinho e o Jean Jacques. O Ricardinho irá contribuir para a estratégia de desenvolvimento do Futsal, mas é muito mais do que um símbolo do Futsal, é também uma referência do Benfica, alguém que é seis vezes o melhor do Mundo tem que ser uma valia para todo o Benfica. Em relação ao Jean-Jacques para além de uma referência do nosso Basquetebol é uma grande figura em Angola, o melhor basquetebolista angolano de sempre, é um dos melhores de África, que nos irá ajudar a identificar talento para a nossa equipa de Basquetebol, mas também reforçar a ligação Benfiquista com os milhões de angolanos adeptos do Benfica", revelou Felipe Gomes no podcast Visão Vermelha.

Noronha Lopes e Rui Costa vão novamente a votos no sábado, na segunda volta das eleições para a presidência do Benfica.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.