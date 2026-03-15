Aos 16 anos, Noah Monteiro garantiu assim o segundo troféu internacional da sua ainda curta carreira, depois de um fim de semana exigente, marcado por corridas atribuladas e decisões estratégicas determinantes. O piloto português destacou-se num pelotão composto por mais de 30 concorrentes de 18 nacionalidades diferentes.

Chegado à derradeira ronda com uma vantagem confortável no campeonato, Monteiro entrou em pista com um plano bem definido, apostando numa gestão inteligente das corridas. Após duas provas com múltiplos incidentes, a capacidade de leitura de corrida e de controlo dos adversários revelou-se decisiva para assegurar os pontos necessários à conquista do título.

A conquista confirma a evolução demonstrada pelo piloto ao longo do último ano e coroa meses de preparação intensa. O título é o primeiro da temporada de 2026 para Noah Monteiro, que deixa desde já uma forte marca no arranque do calendário competitivo.

“Estou muito feliz com este título. Tanto eu como a equipa temos trabalhado muito desde o final da época passada para chegar a este nível. Sabíamos que estávamos fortes e que seria uma questão de tempo até conquistarmos o campeonato”, afirmou o piloto português, que destacou ainda o facto de o título individual se juntar ao troféu coletivo conquistado pela equipa.

Apesar da consagração antecipada, o fim de semana competitivo ainda não terminou. No domingo realiza-se a última qualificação e a Corrida 2, com Noah Monteiro determinado em fechar o Spanish Winter Championship 2026 na luta por mais uma vitória.