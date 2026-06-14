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A formação de Nova Iorque, que tinha triunfado no Texas nos dois primeiros jogos (95-105 e 104-105) e somado um desaire e uma vitória em casa (111-115 e 107-106, depois de estar a perder por 29 pontos), estava em desvantagem ao intervalo por 42-37.\

No ranking dos campeões, os Knicks, que replicaram os títulos de 1970 e 1973, igualaram Philadelphia 76ers, Detroit Pistons e Miami Heat no sexto lugar do ranking, com três títulos, enquanto os Spurs continuam em quinto, com cinco.

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