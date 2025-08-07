A partida da segunda mão está agendada para 14 de agosto, em Braga, e o vencedor desta eliminatória irá defrontar, em 21 e 28 de agosto, o Lincoln Red Imps, de Gibraltar, ou o Noah, da Arménia, no play-off, a derradeira ronda preliminar de acesso à fase de liga do segundo torneio de clubes da UEFA.