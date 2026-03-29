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O piloto português Miguel Oliveira encerrou em grande o fim de semana do Mundial de Superbike em Portimão, ao conquistar o terceiro lugar na Corrida 2, disputada no Autódromo Internacional do Algarve.

Depois de já ter garantido um pódio na Superpole Race, Miguel Oliveira voltou a demonstrar solidez e competitividade numa corrida longa, confirmando o bom momento de forma perante os adeptos portugueses.

Aos comandos da BMW M 1000 RR, o piloto da ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team completou as 20 voltas da prova com um atraso de 7,096 segundos para o vencedor, mantendo sempre um ritmo consistente ao longo de toda a corrida.

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