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A primeira surpresa do Campeonato do Mundo de 2026 é certamente a estreia de Cabo Verde. Os 'tubarões azuis' empataram, sem golos, contra uma das favoritas à vitória no torneio, a seleção de Espanha.

Em Atlanta, a Espanha dominou o jogo, mas foi incapaz de capitalizar essa superioridade em golos. A Cabo Verde, a função de defender foi testada ao máximo e o seu guarda-redes foi a grande figura.

Josimar Dias, mais conhecido como Vozinha, que defendeu as cores dos portugueses do GD Chaves na última época fazendo 19 jogos, fez várias defesas para segurar o empate. No final, foi um dos jogadores entrevistados após receber o prémio de homem do jogo, afirmando que "trabalhámos muito para este sonho. Sonhei toda a minha vida com este momento. Trabalhei toda a minha vida por estes palcos. Hoje consegui estar aqui e contribuir para a equipa com a minha experiência. Estou muito feliz com isto", afirmou.

No final, ainda deixou uma mensagem de gratidão a todos os compatriotas que vibraram com este jogo. "Obrigado a eles que estiveram aqui no campo, assim como todos os cabo-verdianos espalhados pelo mundo inteiro".

O jogo do guarda-redes cabo verdiano também influenciou as suas redes sociais, sendo que no Instagram, de 50 mil seguidores, Vozinha tem agora mais de um milhão de seguidores.

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