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Segundo o Politico, o avançado suíço Breel Embolo não pôde acompanhar a seleção da Suíça na viagem para os Estados Unidos, após uma decisão de última hora das autoridades norte-americanas para rever a sua autorização de entrada no país.

A Federação Suíça de Futebol informou que foi notificada apenas algumas horas antes da partida da equipa de que a autorização ESTA do jogador tinha sido colocada sob análise adicional.

Entretanto, a conta oficial da equipa suíça no Instagram publicou uma fotografia dos jogadores a bordo do avião com a mensagem: “Um lugar vazio, mas não por muito tempo. Até breve”.

Embolo, de 29 anos, representa atualmente o clube francês Stade Rennais. O jogador enfrentou problemas judiciais no passado, tendo sido condenado por um tribunal suíço em 2023 por ameaças contra uma pessoa, num caso relacionado com factos ocorridos quando tinha 21 anos. O recurso apresentado pelo futebolista foi rejeitado em setembro do ano passado.

Apesar dessa condenação, Embolo já viajou para os Estados Unidos posteriormente. Em junho de 2025, marcou um golo na vitória da Suíça por 4-0 frente à seleção masculina norte-americana, num encontro disputado no Tennessee.

O caso poderá também aumentar a preocupação entre outros jogadores, membros das equipas técnicas e adeptos com antecedentes criminais que pretendam entrar nos Estados Unidos para acompanhar o Mundial de 2026, competição organizada conjuntamente pelos Estados Unidos, Canadá e México.

A Suíça inicia a sua campanha no Campeonato do Mundo a 13 de junho, frente ao Qatar, em São Francisco. O grupo inclui ainda Canadá e Bósnia-Herzegovina. Ao serviço da seleção suíça, Breel Embolo soma 86 internacionalizações e 24 golos.

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