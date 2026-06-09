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Inspirado na icónica “Canção de Engate”, de António Variações, o tema adapta um dos maiores clássicos da música portuguesa a um contexto futebolístico, com referências diretas a jogadores da Seleção e um refrão simples e contagiante.

O projeto começou com a publicação de um excerto nas redes sociais, que rapidamente acumulou milhares de visualizações e pedidos para uma versão completa. A resposta surgiu poucos dias depois, com a divulgação de um vídeo mais longo no Instagram, ampliando ainda mais o alcance da iniciativa.

A música surge depois de “Tuga ou Nada”, lançada recentemente por Sam The Kid, Bispo, Gson, Papillon e Sir Scratch, reforçando a tradição de músicas associadas às grandes competições.

Com a estreia de Portugal marcada para 17 de junho, frente ao Congo, muitos adeptos defendem que o novo tema acompanhe a equipa das quinas ao longo do Mundial, como símbolo espontâneo do entusiasmo popular.

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