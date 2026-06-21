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A Bélgica e o Irão não conseguiram desfazer o nulo no encontro da segunda jornada do Grupo G do Campeonato do Mundo de futebol de 2026, terminando a partida empatados a zero.

A seleção belga jogou com um a menos, quando Nathan Ngoy recebeu cartão vermelho direto aos 66 minutos, deixando a equipa reduzida a 10 jogadores para a fase final do encontro.

Apesar da superioridade numérica, o Irão também não conseguiu encontrar o caminho para a baliza adversária, acabando por repartir os pontos com os europeus.

Com este resultado, Bélgica e Irão passam a somar dois pontos cada, mantendo-se provisoriamente nos lugares cimeiros do Grupo G.

A classificação poderá, contudo, sofrer alterações ainda este domingo, uma vez que Nova Zelândia e Egito, ambos com um ponto, defrontam-se mais tarde em Vancouver, no Canadá, no outro encontro da segunda jornada.

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