Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O atleta saltou 17.91 metros na final de triplo salto, ultrapassado todos os outros candidatos e conquistando o ouro no mundial. Pedro Pablo Pichardo, de 32 anos, tornou-se assim, esta sexta-feira, o primeiro bicampeão mundial português.

Trata-se do segundo título português neste Mundial de atletismo, depois do ouro conquistado por Isaac Nader nos 1.500 metros.

Esta é a 25.ª medalha lusa em Campeonatos do Mundo e a segunda na capital japonesa. É também a melhor marca do ano do atleta, à frente do italiano Andrea Dallavalle, vice-campeão europeu em Munique2022, e do cubano Lázaro Martínez, que foi despromovido da prata de Budapeste2023 para o bronze, com 17,49.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.