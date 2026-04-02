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Está prestes a ser lançada a biografia oficial de Diogo Jota, futebolista internacional português que morreu em julho do ano passado, vítima de um trágico acidente de viação. A obra, intitulada "Diogo Jota – Nunca Mais é Muito Tempo", é da autoria de José Manuel Delgado e reúne um vasto conjunto de testemunhos de familiares, amigos e figuras de destaque do futebol nacional e internacional.

Entre os contributos encontram-se palavras dos pais do jogador, de outros familiares próximos e de nomes bem conhecidos do desporto-rei, como Ruben Neves, João Moutinho, Bernardo Silva, Ruben Dias, José Sá, Iker Casillas, Roberto Martínez e Arne Slot, entre muitos outros.

No entanto, o testemunho que mais se destaca é o da mulher do jogador, Rute Cardoso, que quebra o silêncio e fala, pela primeira vez, sobre a última noite que passou ao lado do marido. Num relato profundamente íntimo, Rute recorda a simplicidade de Diogo e a forma como vivia a fama longe de luxos.

"Ao contrário da maioria dos jogadores, que gostam de carros de alta cilindrada, joias e relógios, o Diogo nunca foi desse campeonato. As viaturas que tínhamos bastavam-lhe", começou por contar. Segundo explica, foi apenas pela vontade de experimentar algo diferente que o futebolista decidiu alugar um Ferrari nos dias que antecederam o casamento, realizado apenas uma semana e meia antes do acidente fatal.

"Talvez por nunca ter ligado muito a automóveis, ele quis aproveitar a experiência de conduzir um Ferrari, que entregou na manhã do nosso casamento. Depois, alugaria o Lamborghini", revela Rute, num dos excertos mais marcantes do livro.

A biografia promete revelar um lado mais humano e reservado de Diogo Jota, dando voz a quem melhor o conheceu, dentro e fora dos relvados.

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