O treinador português recorreu às redes sociais para se dirigir ao clube, ao presidente Rui Costa e ao plantel, poucas horas depois de o Benfica ter oficializado a sua saída mediante o pagamento de 15 milhões de euros de indemnização pelo clube espanhol, e de anunciar a contratação de Marco Silva como sucessor.

Na mensagem, Mourinho começou por agradecer a oportunidade de regressar à Luz, sublinhando o significado do clube na sua carreira. “Representar este clube foi uma honra e um privilégio”, escreveu.

O técnico deixou também palavras dirigidas aos jogadores, destacando o profissionalismo e a dedicação do grupo ao longo da temporada. “Levo comigo a convicção de que, mais do que um momento, conseguimos criar uma ligação duradoura: meu jogador um dia, meu jogador para sempre”, referiu.

José Mourinho regressou ao Benfica em setembro de 2025, substituindo Bruno Lage, numa segunda passagem pelo clube 25 anos depois da primeira experiência no comando técnico. A equipa terminou a I Liga sem derrotas, mas na terceira posição, atrás do FC Porto e do Sporting.

A saída do treinador acontece num contexto de forte movimentação no clube da Luz, com a entrada imediata de Marco Silva para o comando técnico, após acordo anunciado entre as partes.