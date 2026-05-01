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“O Benfica é tão favorito quanto o Sporting era há um par de semanas. A equipa que vai à frente e depende apenas de si própria tem sempre vantagem”, afirmou Mourinho, na conferência de imprensa de antevisão da deslocação ao terreno do Famalicão.

Os empates do Sportine frente ao AVS (1-1) e ao Tondela (2-2) deixaram o Benfica dependente apenas de si para assegurar o segundo posto do campeonato. Neste cenário, os ‘encarnados’ precisam de somar sete pontos nas três jornadas que faltam para garantirem o objetivo.

Apesar disso, Mourinho surpreendeu ao confessar que preferia necessitar dos nove pontos possíveis. “Pode parecer estranho, mas eu preferia precisar dos nove pontos. Já vi situações de menor dificuldade em que o Benfica tropeçou. Quero a equipa pressionada e consciente da responsabilidade”, explicou.

O técnico defendeu que a pressão pode funcionar como um fator positivo. “Este tipo de exigência faz quem é mais forte ainda mais forte. Não quero uma equipa relaxada a pensar que sete pontos chegam”, reforçou.

Mourinho apontou ainda diferenças relevantes no calendário dos dois clubes. O Benfica vai defrontar o quarto classificado, Sporting de Braga, o quinto, Famalicão, e terminar frente ao Estoril Praia, que considerou “uma das equipas que melhor joga no campeonato”. Já o Sporting terá pela frente Vitória de Guimarães, Rio Ave e Gil Vicente.

Questionado sobre o futuro, Mourinho afastou rumores e lembrou que tem contrato com o Benfica por mais uma época. “Relativamente ao Real Madrid não há nada. Quanto ao Benfica, conhecem a situação: tenho mais um ano de contrato e está tudo dito”, concluiu.