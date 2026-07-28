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A seleção francesa despediu-se de Didier Deschamps, o treinador sai da equipa após 14 anos em funções, onde venceu o campeonato do mundo em 2018 e conseguiu levar a equipa a três finais.

O novo eleito é Zinédine Zidane, de 54 anos, ex-jogador de futebol, que fez parte da seleção francesa de 1998, vencedora desse mundial. Depois de sair do campo voltou-se para a bancada, onde treinou o Real Madrid de 2016 a 2018 e depois 2019 a 2021. Desde esse último ano que não liderava nenhuma equipa.

Ao ser nomeado, afirmou que era "um grande motivo de orgulho" liderar a seleção francesa após o quarto lugar alcançado no Mundial.

"Já o disse muitas vezes: não há nada melhor do que a seleção francesa. Por isso, é uma alegria e, obviamente, um grande motivo de orgulho tornar-me treinador desta seleção francesa", cita a BBC Sports.

"É também uma responsabilidade. Quero agradecer ao presidente da [Federação Francesa de Futebol], Philippe Diallo, ao comité executivo e à Federação Francesa de Futebol pela confiança depositada em mim e reconhecer os 14 anos de serviço prestados por Didier e pela sua equipa técnica. Tenho também hoje um pensamento especial para todos os meus treinadores. Escusado será dizer que tenho grandes ambições para a seleção francesa."

O primeiro jogo oficial de Zidane no comando será uma deslocação à Turquia, a 25 de setembro, no âmbito da Liga das Nações.

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