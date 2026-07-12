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Nascido como Emanuel Jesus Bonfim Evaristo, Manu fez a formação entre o Vitória de Setúbal e o Alverca, tendo sido no clube ribatejano que se estreou como sénior. Ao longo da carreira passou por vários emblemas portugueses e estrangeiros, incluindo Benfica, Estrela da Amadora, Marítimo, Modena, AEK Atenas, Legia Varsóvia, Beijing Guoan, Ermis Aradippou, Pafos, Cartaxo e Vilafranquense, onde encerrou a carreira.

No Benfica, o extremo representou os encarnados na temporada 2006/07, somando 17 jogos oficiais. Em Portugal, destacou-se igualmente pelas passagens pelo Estrela da Amadora e pelo Marítimo.

Em comunicado, o Alverca lamentou a morte do antigo jogador e recordou a ligação que manteve ao clube.

"Neste momento de profunda tristeza, a FC Alverca – Futebol, SAD presta homenagem a Manu, recordando com gratidão o seu contributo, e endereça à sua família e amigos as mais sentidas condolências."

Também o Benfica manifestou pesar pela morte do antigo atleta.

"O Sport Lisboa e Benfica manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento de Manú, antigo jogador do Clube. Neste momento de dor, o Sport Lisboa e Benfica endereça à família, aos amigos e a todos os que com ele privaram as mais sentidas condolências."

A morte de Manu gerou várias reações no futebol português, com antigos clubes e figuras da modalidade a prestarem homenagem ao antigo internacional das camadas jovens de Portugal. Até ao momento, não foram divulgados mais detalhes sobre as circunstâncias do acidente.

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